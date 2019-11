Der EuroStoxx hat am Donnerstag in einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld nachgegeben.Paris - Der EuroStoxx hat am Donnerstag in einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld nachgegeben. Anhaltende Spannungen zwischen den USA und China, die sich nun vor allem um die Hongkong-Krise drehten, kosteten den Leitindex der Eurozone einige Punkte. Zuletzt fiel er um 0,23 Prozent auf 3704,19 Punkte. Das Hin und Her der vergangenen Tage um die Marke von 3700 Punkten ging damit weiter.

