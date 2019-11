Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das französische Ratsmitglied François Villeroy de Galhau sieht für die voraussichtlich ab Januar stattfindende Überprüfung der Notenbankstrategie als oberste Priorität die Klärung des Inflationsziels, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei setze sich der Präsident der französischen Nationalbank für eine Verpflichtung auf die Symmetrie in dieser Hinsicht aus. Zudem sei laut Villeroy de Galhau zu überprüfen, ob die strikte Trennung zwischen Geldpolitik und makroprudenzieller Politik nicht aufgehoben werden sollte. Während mehrere EZB-Mitglieder den ersten Punkt bereits thematisiert hätten und eine Anpassung des aktuell geltenden Preisstabilitätsziels von "unter, aber nahe 2% in der mittleren Frist" eine realistische Option zu sein scheine, bleibe abzuwarten, ob sich für den zweiten angeführten Punkt (Geldpolitik/makroprudenzielle Politik) ebenfalls eine Mehrheit im EZB-Gremium finden lasse. (28.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...