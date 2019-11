Samsung hat die Entwicklung des Updates auf Android 1o für seine Galaxy-S10-Familie fertiggestellt. Damit dürfte der Verteilung der großen Aktualisierung nichts mehr im Wege stehen. Das ging schnell: Erst im Oktober hatte Samsung die öffentliche Betaphase für das große Update auf One UI 2 basierend auf Android 10 gestartet. Nach einem Schnelldurchlauf durch sieben Beta-Versionen ist die Software für die Galaxy-S10-Familie bestehend aus Galaxy S10, S10 Plus (Test), S10 5G und Galaxy S10e (Test) fertig. Samsung Galaxy S10: One UI 2 mit Android 10 ist fertig Wie Samsung den ...

