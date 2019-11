Die KION Group (ISIN: DE000KGX8881) baut das Werk in Indien weiter aus und schafft vor Ort auch F&E Kapazitäten. Man will den Markt langfristig erobern. Kion hat Indiens größte Produktionsanlage für Intralogistik-Ausrüstung am Standort Pune im Bundesstaat Maharashtra feierlich eingeweiht. In dem Werk auf einem Areal von rund 25 Hektar werden Diesel- und Elektrostapler sowie batteriebetriebene Hubwagen und Schubmaststapler hergestellt. Das neue Werk ist mit insgesamt drei Montagelinien inklusive Lackiererei, Teilelager sowie einem Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgestattet, in dem die sich ...

