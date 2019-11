Wien (www.anleihencheck.de) - Jeffrey Gundlach, Vorstandschef und Gründer der Fondsgesellschaft Doubleline Capital, warnt vor Unternehmensanleihen aus den USA, so die Experten von "FONDS professionell".Die Papiere würden ein höheres Rating genießen, als sie verdienen würden, habe Gundlach im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Finanz und Wirtschaft" gesagt. Einer Studie von Morgan Stanley zufolge sei bei mehr als 30 Prozent der Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating die eigentliche Qualität gemessen an der Verschuldung Ramsch, also im spekulativen Bereich. ...

