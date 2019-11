DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: Wegen des Feiertages am Vortag findet in den USA ein verkürzter Handel statt. (Aktien bis 19.00 Uhr und Anleihen bis 20.00 Uhr)

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:47 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.141,80 -0,38% +24,97% Euro-Stoxx-50 3.704,08 -0,24% +23,41% Stoxx-50 3.356,83 -0,17% +21,62% DAX 13.237,20 -0,38% +25,36% FTSE 7.403,89 -0,35% +10,43% CAC 5.915,36 -0,19% +25,04% Nikkei-225 23.409,14 -0,12% +16,96% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,36 +7

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,00 58,11 -0,2% -0,11 +19,6% Brent/ICE 63,94 64,06 -0,2% -0,12 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.456,21 1.454,81 +0,1% +1,40 +13,5% Silber (Spot) 16,97 16,99 -0,1% -0,02 +9,5% Platin (Spot) 890,23 895,37 -0,6% -5,14 +11,8% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,7% -0,02 +0,6%

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz vom Vortag fort. Weiter belastet der unerwartete Anstieg der wüchentlichen US-Öllagerdaten. Allerdings finde der Handel aufgrund des US-Feiertages in recht ruhigen Bahnen statt, heißt es. Der Goldpreis legt mit den jüngsten Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit leicht zu.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE 14:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter zeigen sich Europas Börsen. Das Geschäft verläuft ruhig angesichts des Thanksgiving-Feiertages und den deswegen geschlossenen US-Börsen. Etwas belastend wirkt, dass US-Präsident Donald Trump Gesetze zur Solidarität mit der Demokratiebewegung in Hongkong unterschrieben hat. China hat darauf verstimmt reagiert. Dies könnte die weiter laufenden Handelsgespräche verkomplizieren, so die Befürchtung am Markt. Vodafone brechen nur optisch um 3,8 Prozent ein, da hier ein Dividenden-Abschlag von rund 2,3 Prozent verbucht wird. Positive Nachrichten gibt es zu Telefonica, die umstrukturieren und ein Umsatz-Potenzial von 2 Milliarden Euro heben will. Telefonica gewinnen 1,4 Prozent. RWE fallen um 1 Prozent auf 26,83 Euro und zeigen sich damit leicht belastet vom Ausstieg der Stadt Düsseldorf. Schoeller-Bleckmann klettern um 4,3 Prozent. Der Ölfeld-Ausrüster leidet zwar unter den schwachen Preisen in der Branche; günstig habe sich aber der Auftragseingang entwickelt. Remy Cointreau fallen nach Zahlen um 3,1 Prozent. Um 1,5 Prozent tiefer geht es bei SEB. Hier berichteten schwedische Medien über Geldwäschevorwürfe. Dieses Thema sei aber mit dem Kurseinbruch vor rund zwei Wochen bereits abgedeckt worden, als die Bank über eine Kommentaranfrage berichtet hatte, heißt es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.25 Uhr Mi, 17.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1006 -0,00% 1,1007 1,1001 -4,0% EUR/JPY 120,48 -0,06% 120,47 120,29 -4,2% EUR/CHF 1,0996 +0,03% 1,1001 1,0990 -2,3% EUR/GBP 0,8515 +0,16% 0,8505 0,8542 -5,4% USD/JPY 109,48 -0,05% 109,45 109,36 -0,2% GBP/USD 1,2924 -0,18% 1,2942 1,2879 +1,3% USD/CNH (Offshore) 7,0283 +0,15% 7,0268 7,0206 +2,3% Bitcoin BTC/USD 7.472,26 -0,83% 7.528,01 7.268,26 +100,9%

Eine unerwartete Aufwärtskorrektur des US-BIP im dritten Quartal und stärker als prognostizierte US-Daten über den Auftragseingang langlebiger Güter haben den Euro gegen den Dollar am Mittwoch auf ein Zwei-Wochen-Tief bei 1,0991 geschickt. Das Währungspaar blieb allerdings nicht lange unter der psychologisch wichtigen 1,10er-Marke. Aktuell liegt der Euro auf der Marke von 1,10 Dollar. Die Unicredit weist darauf hin, dass andere US-Daten, einschließlich der Persönlichen Einkommen und Ausgaben auf der schwachen Seite standen und wieder Zweifel an der Stärke des US-Konsums aufkommen ließen. Das britische Pfund hat am Mittwoch Fahrt aufgenommen, nachdem eine wichtige Meinungsumfrage einen Sieg des britischen Premier Boris Johnson und seiner Konservativen bei den Wahlen am 12. Dezember prognostiziert hat. Aktuell liegt die Devise bei 1,29xx Dollar, nach einem Vortagestief bei 1,2827 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Im Spannungsfeld positiver Konjunktursignale und neuerlicher Rekorde an der Wall Street sowie weiter auf sich warten lassender Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen haben die Börsen in Ostasien am Donnerstag leicht nach unten tendiert. Für den negativen Unterton sorgte, dass US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hat. Dies dürfte dem Verhandlungserfolg eher abträglich sein. Das Außenministerium in Peking sprach in einer ersten Reaktion von "bösartigen Intentionen" Washingtons und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen". An den Finanzmärkten waren sogenannte sichere Häfen wie das Gold und der Yen tendenziell etwas gesucht. Die chinesische Währung Yuan zeigte sich insgesamt von der Entwicklung nicht belastet. Für Panasonic ging es 2,8 Prozent nach oben. Hier stützte die Nachricht, dass das Unternehmen einem Bericht zufolge seine Verluste einfahrendes Chipgeschäft an die taiwanische Nuvoton Technology verkaufen will. Für Nuvoton ging es um 0,5 Prozent nach oben. In Seoul verloren Samsung dagegen 1,7 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Wenig verändert zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Angesichts des US-Feiertages Thanksgiving seien die Volumina ausgedünnt, heißt es. Erst in der kommenden Woche dürfte sich das Geschäft noch einmal in diesem Jahr beleben mit einigen Neuemissionen. Danach dünne die Pipeline aber aus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Lufthansa und Ufo streiten weiter

Im Tarifstreit um die Flugbegleiter der Deutschen Lufthansa bleibt die Lage unübersichtlich. Während die Fluggesellschaft der Gewerkschaft Ufo anbot, auch ohne Friedenspflicht bei Tochter-Airlines in die "große" Schlichtung zu gehen, beklagte diese mangelnde Gesprächsbereitschaft auf Seiten der Airline.

Kartellamt untersucht Wettbewerbsbehinderung durch Deutsche Bahn

Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen die Deutsche Bahn AG wegen möglicher Behinderungen von Mobilitätsplattformen eingeleitet. Geprüft wird, ob der Konzern die Auffindbarkeit und Attraktivität solcher Plattformen zu Unrecht eingeschränkt hat, wie die Behörde mitteilte.

Düsseldorf veräußert RWE-Anteile

Die Stadt Düsseldorf hat ihr Aktienpaket am Energieversorger RWE veräußert. Insgesamt seien 5.671.380 Stammaktien für 155,4 Millionen Euro verkauft worden, teilte die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt bereits am Mittwoch mit. Der gemittelte Verkaufskurs lag bei 27,44 Euro je Wertpapier. Zum Handelsschluss am Mittwoch lag die Aktie bei 27,09 Euro.

Dic Asset erwirbt 3 Immobilien für 171 Millionen Euro

Das Immobilienunternehmen Dic Asset AG hat Anfang November Kaufverträge von insgesamt rund 171 Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten beurkundet. Erworben worden seien zwei Büroimmobilien für bestehende Anlagevehikel und institutionelle Investoren, teilten die Frankfurter mit.

Innogy senkt nach Eon-Übernahme Ausblick

Das Energieunternehmen Innogy hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 einen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das bereinigte EBIT sank um 27,1 Prozent auf 1,060 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis ging um 53,7 Prozent auf 212 Millionen Euro zurück. Der Außenumsatz sank um 1,1 Prozent auf 24,139 Milliarden Euro. Das Unternehmen senkte seinen Ausblick.

MTU will bereinigtes EBIT 2020 erneut steigern

Der Triebwerkshersteller MTU Aero rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum des operativen Gewinns mit einer prozentual hoch einstelligen Rate. Das Militärgeschäft soll zwar nur stagnieren, im zivilen Serien- und Ersatzteilgeschäft soll es dafür aufwärts gehen, teilte der DAX-Konzern anlässlich seines Investorentages mit. Auf längere Sicht böten alle Geschäftssegmente Wachstumspotenzial

Studie: Gravierende Datenschutz-Mängel bei Internetkonzernen

Einer Studie zufolge erfüllen viele bekannte Online-Plattformen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) nur unzureichend. Das geht aus einer vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen Analyse der Universität Göttingen hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

NordLB steigert Gewinn deutlich

Die NordLB Norddeutsche Landesbank hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 dank einer geringeren Risikovorsorge und gefallener Kosten deutlich mehr verdient. Das Konzernergebnis nach Steuern stieg auf 215 Millionen von 64 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie das Institut mitteilte. Der positive Trend der ersten Jahreshälfte habe sich damit im dritten Quartal weiter fortgesetzt. Mit der Entwicklung des Neugeschäfts sei die NordLB angesichts der aktuellen Herausforderungen zufrieden. Im Gesamtjahr droht dennoch wie angekündigt ein Verlust.

Remy Cointreau verdient dank Sondereffekt mehr

Der französische Spirituosenhersteller Remy Cointreau hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr nur dank eines Sondereffekts mehr verdient. Per Ende September habe der Nettogewinn 90,5 Millionen Euro erreicht, nachdem es vor Jahresfrist 87,5 Millionen Euro waren, wie das Unternehmen mitteilte.

Schoeller-Bleckmann hält das Ergebnis stabil - Marge sinkt

Schoeller-Bleckmann hat den operativen Gewinn in den ersten neun Monaten mit deutlichem Wachstum stabil gehalten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei 54,5 Millionen Euro und damit geringfügig über dem Vorjahreswert, teilte der österreichische Hersteller von Bohrstrangkomponenten für Ölfeldentwickler mit.

