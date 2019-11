Die Weltpremiere findet heute im legendären Gran Teatre del Liceu in Barcelona mit Vertretern des FC Barcelona und zahlreichen Prominenten statt

Der werbebasierte AVOD-Service von Rakuten TV Europe bietet Nutzern die exklusive Dokumentarserie kostenlos an; führende Marken wie Booking.com, Nissan, ING, MSC Cruises, Perfetti Van Melle, Paco Rabanne und Danone sind Gründungspartner

Mit über 450 Gästen werden die Spieler des FC Barcelona neben weiteren bekannten Persönlichkeiten über den roten Teppich laufen

In Barcelona wird die Weltpremiere von Matchday Inside FC Barcelona stattfinden. Die offizielle TV-Serie begleitet Barça, einen der beliebtesten Fußballvereine der Welt, und seine Spieler durch die Meilensteine der Saison 2018-2019 und beleuchtet die Kultur und Philosophie des Klubs. Die von John Malkovich vertonte Serie bietet den Zuschauern einen ungeschminkten Blick auf den Verein und die Spieler und zeigt, wie das Team die Freuden eines Sieges genießt und versucht, Niederlagen zu überwinden.

Matchday Inside FC Barcelona ist eine Kreation der Barça Studios, dem hauseigenen Produktionsstudio des FC Barcelona, in Zusammenarbeit mit Kosmos Studios, Rakuten, Inc. in Verbindung mit Rakuten H Collective Studio und Producciones del Barrio.

Die Premiere findet heute im Gran Teatre del Liceu statt, einem der bedeutendsten Orte Barcelonas in der berühmten La Rambla. Verschiedene Barça-Vertreter und -Spieler sowie Prominente aus Kino, Fernsehen, Musik und Sport werden den roten Teppich betreten, um die Veröffentlichung der offiziellen Dokumentarserie des FC Barcelona zu feiern, die ab morgen auf Rakuten TV zu sehen sein wird. Matchday Inside FC Barcelona wird auf der Video-on-Demand-Plattform exklusiv und für die Zuschauer kostenlos in den 42 europäischen Ländern, in denen die Plattform verfügbar ist, veröffentlicht. Am selben Tag wird Matchday Inside FC Barcelona auch in Japan über Rakuten TV verfügbar sein.

Das innovative Vertriebsmodell der Serie ist das Ergebnis der jüngsten Markteinführung des AVOD (Ad-supported-Video-On-Demand)-Service von Rakuten TV. Seit letztem Oktober ist auf der Plattform ein kostenloser Bereich eingebunden, der es den Zuschauern ermöglicht, eine Vielzahl von Inhalten mit wenigen Werbepausen kostenlos anzuschauen.

Beim Start dieses neuen Modells setzt Rakuten TV auf die Zusammenarbeit mit führenden Marken wie Nissan, Booking.com, ING, MSC Cruises, Perfetti Van Melle, Paco Rabanne und Danone. Diese internationalen Marken aus verschiedenen Branchen wie Automotive, Parfums, Reisen, Banken und Versicherungen und FMCG (Fast Moving Consumer Goods, "Schnelldrehende Produkte") haben das Potenzial erkannt, in diese neue Herangehensweise zu investieren. Sie verstehen, dass sich die Verbrauchertrends zunehmend auf digitale Medien konzentrieren und Verbraucher digitale Plattformen nutzen, um ihren ständig wachsenden Bedarf an Unterhaltungsinhalten auf Abruf zu decken.

Über Rakuten TV

Rakuten TV ist eine der führenden Video-On-Demand-Plattformen in Europa. Sie bietet einen TVOD-Service (Transactional-VOD), der den Zuschauern ein echtes Kinoerlebnis mit den aktuellsten Kinoveröffentlichungen in bester audiovisueller Qualität bietet. Die Plattform beinhaltet außerdem einen AVOD (Advertising-VOD)-Bereich, Rakuten TV Free, der Hollywood-Klassiker sowie lokale und exklusive Inhalte kostenlos bietet. Rakuten TV ist in 42 Ländern verfügbar und gehört zu Rakuten Inc., einem der weltweit führenden Internet-Service-Unternehmen, das eine Vielzahl von Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen mit den Schwerpunkten E-Commerce, Fintech und digitalen Inhalten anbietet. Rakuten, mit Hauptsitz in Japan, ist auch für seine Partnerschaften mit dem FC Barcelona, der NBA, den Golden State Warriors, dem Davis Cup und dem Spartan Race bekannt.

www.rakuten.tv

Über den FC Barcelona:

Der FC Barcelona wurde 1899 gegründet und ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Der Club befindet sich im Besitz von mehr als 145.000 Mitgliedern und ist stolz darauf, der erfolgreichste Club Europas der letzten Jahre zu sein. Seit der Saison 2004/05 hat das Team vier seiner fünf Champions-League-Titel und zehn der 26 nationalen Meistertitel gewonnen. Aufgrund seiner besonderen Philosophie wird Barça als "mehr als nur ein Verein" anerkannt. Der unverwechselbare Spielstil der Mannschaft, umgesetzt von den besten Spielern und Trainern ihrer Zeit, und kombiniert mit der Tradition des Vereins auf einheimische Talente zu setzen, ist auf der ganzen Welt berühmt.

All dies geht einher mit dem anhaltenden Bestreben, die am meisten bewunderte, beliebteste und globalste Sportinstitution der Welt zu werden. Diese Mission wird von Grundprinzipien wie Demut, Anstrengung, Ehrgeiz, Respekt und Teamwork getragen. Der Verein ist auch für sein soziales Engagement bekannt, der durch die FC Barcelona Foundation Kindern auf der ganzen Welt die Werte des Sports vermittelt. Das unaufhaltsame Wachstum der letzten Jahre hat zu einer weltweiten Reichweite von mehr als 340 Millionen Fans geführt und den FC Barcelona zu einem der weltweit führenden Teams in den sozialen Medien gemacht.

www.fcbarcelona.es

Über Rakuten:

Rakuten, Inc. (TSE: 4755) ist ein weltweit führender Anbieter von Internetdiensten, die Menschen, Gemeinschaften, Unternehmen und die Gesellschaft stärken. Rakuten wurde 1997 in Tokio als Online-Marktplatz gegründet und bietet seinen mehr als 1,3 Milliarden Mitgliedern weltweit Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation an. Die Rakuten-Gruppe beschäftigt über 18.000 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern und Regionen tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://global.rakuten.com/corp/.

Über BOOKING.com:

Booking.com hat das Ziel, es allen einfacher zu machen, die Welt zu entdecken, und investiert deshalb in digitale Technologien, die das Reisen reibungsloser machen. Bei Booking.com verbinden wir Reisende mit der weltweit größten Auswahl an unglaublichen Unterkünften, von Appartements, Ferienhäusern und familiengeführten B&Bs bis hin zu 5-Sterne-Luxusresorts, Baumhäusern und sogar Iglus. Die Webseite Booking.com und die mobilen Apps sind in über 40 Sprachen verfügbar, bieten insgesamt 29.012.666 erfasste Angebote und decken 154.968 Ziele in 228 Ländern und Gebieten weltweit ab.

www.booking.com

Über PERFETTI VAN MELLE:

Perfetti Van Melle, ein weltweit führender Süßwarenkonzern, ist ein privat geführtes Unternehmen, das Süßigkeiten und Kaugummi in mehr als 150 Ländern weltweit herstellt und vertreibt. Einige seiner Marken wie Mentos, Airheads, Chupa Chups, Frisk, Fruittella, Alpenliebe, Golia, Happydent, Vivident, Big Babol und Smint sind auf allen fünf Kontinenten sehr beliebt. Die Gruppe mit Hauptsitz in Amsterdam ist global aufgestellt und verfügt über 30 Produktionsstätten sowie 38 lokale Unternehmen auf der ganzen Welt.

https://www.perfettivanmelle.com

Über ING:

ING ist ein globales Finanzinstitut mit einer starken europäischen Basis, die Bankdienstleistungen durch seine Betreibergesellschaft ING Bank anbietet. Der Zweck der ING Bank ist es, Menschen zu ermöglichen, im Privat- und Geschäftsleben einen Schritt voraus zu sein. Die mehr als 53.000 Mitarbeiter der ING Bank bieten Privat- und Geschäftsdienstleistungen für Kunden in über 40 Ländern an.

Die Aktien der ING Group sind den Börsen von Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brüssel und an der New York Stock Exchange (ADRs: ING US, ING.N) notiert.

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Strategie von ING, wie das Ranking von ING als Leader in der Bankenbranche durch Sustainalytics und das A-Rating im Rating-Universum von MSCI zeigt. Die Aktien der ING Group sind in den wichtigsten Nachhaltigkeits- und Environmental, Social and Governance (ESG)-Indexprodukten der führenden Anbieter STOXX, Morningstar und FTSE Russell enthalten.

https://www.ing.es/

Über MSC Cruises:

MSC Cruises ist das weltweit größte private Kreuzfahrtunternehmen und Marktführer in Europa, Südamerika, Südafrika und der Golf-Region. MSC Cruises mit Sitz in Genf ist Teil der MSC Group, zu der führende Unternehmen der Transport- und Logistikbranche gehören.

Die MSC Cruises Flotte besteht derzeit aus 17 hochmodernen, höchst innovativen und elegant gestalteten Schiffen, die ein unvergleichliches Urlaubserlebnis bieten und über ein authentisches, internationales Gastronomie-Angebot, Unterhaltungsservice auf höchstem Niveau, komfortablen Unterkünften sowie einem makellosen und kompetenten Bordservice verfügen. www.msccrociere.it

Über NISSAN MOTOR CO. LTD:

NISSAN MOTOR CO. LTD ist ein globaler Fahrzeughersteller mit über 60 Modellen unter den Marken Nissan, INFINITI und Datsun. Im Jahr 2018 verkaufte das Unternehmen weltweit 5.52 Millionen Fahrzeuge und erzielte einen Umsatz von 11.600 Milliarden Yen. Der globale Hauptsitz von NISSAN MOTOR CO. LTD in Yokohama, Japan, verwaltet Aktivitäten in sechs Regionen: Asien Ozeanien; Afrika, Mittlerer Osten Indien; China; Europa; Lateinamerika; Nordamerika. NISSAN MOTOR CO. LTD ist seit 1999 Partner des französischen Herstellers Renault und erwarb 2016 eine 34-prozentige Beteiligung an Mitsubishi Motors. Die Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance verkaufte im Kalenderjahr 2018 insgesamt 10.76 Millionen Fahrzeuge.

Über DANONE YoPRO:

YoPRO ist die Milchfamilie von Danone, die speziell für all diejenigen entwickelt wurde, die Sport als Teil ihres Lebens integrieren, die REALPROS, die ihre Muskeln mit einem Plus an Protein versorgen möchten. Mit einem hohen Proteingehalt (25g Protein in den Getränken) liefert es neun essentielle Aminosäuren, hat null Prozent Fett, kommt ohne Zuckerzusatz und Laktose aus und wird aus Inhaltstoffen natürlichen Ursprungs hergestellt. YoPRO ist als Getränk mit Himbeer-, Zitrone-, Minze- und Vanillearoma und als Joghurt mit natur- oder Heidelbeeraroma erhältlich.

https://www.danone.es/es

Über PACO RABANNE:

An dem einen Tag im Jahr 1966 als der spanische Designer Paco Rabanne "12 Unwearable Dresses" über einen Pariser Laufsteg schickte, war es für modische Frauen plötzlich denkbar, Seide und Satin zu ignorieren und stattdessen Kleidung aus Metallen oder Kunststoff zu wählen. Die gleiche rebellische Ästhetik prägt die Parfums von Paco Rabanne, die in Zusammenarbeit mit Puig entwickelt wurden.

Calandre (französisch für "Automobilgrill"), sein erster femininer Duft, erschienen im Jahr 1969, basiert auf einer kühnen und überraschenden floralen/metallischen Note. 1973 revolutionierten Puig und Rabanne mit Paco Rabanne Pour Homme Parfums für Herren.

Paco Rabanne zog sich zurück und Puig, der heutige Inhaber der Mode- und Parfumabteilung des Hauses, kreierte und veröffentlichte eine Reihe von Erfolgsparfums beginnend mit der XS-Reihe, einer deutlichen Ode an Sex und Rock'n'Roll. Dieser globale Erfolg wurde später durch 1 Million und Lady Million, Invictus und Olympéa bestätigt.

https://www.pacorabanne.com/ww/en

