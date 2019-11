Die Liberalen wollen Bürger und Unternehmen stärker entlasten. Ein neues Konzept stellt Steuererleichterungen von 200 Milliarden Euro bis 2024 in den Raum.

Die FDP hat eine grundlegende Steuerreform in Deutschland mit einer milliardenschweren Entlastung von Bürgern und Unternehmen verlangt. Ein am Donnerstag vorgelegtes Konzept für ein steuerpolitisches "Update" schlägt ein Bündel von Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro bis 2024 vor. "Das ist ambitioniert, aber auch realistisch", heißt es in dem Papier. Denn nach der jüngsten Steuerschätzung werde Deutschland in den nächsten fünf Jahren 394,6 Milliarden Euro zusätzlich an Steuern einnehmen.

