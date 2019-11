EUR/JPY nimmt seinen Aufwärtstrend am Donnerstag wieder auf - Fokus liegt auf der Mitte der 121,00 - Der EUR/JPY hat den 21-Tage-SMA von 120,30 überwunden und er baut seine Aufwärtsbewegung weiter aus. Wenn der Verkaufsdruck weiter zunimmt, ist mit einem Test des nächsten relevanten Widerstands in Form des Oktober Hoch in der Mitte der 121,00 zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...