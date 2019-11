Zuwächse bei Kreditvergaben an Unternehmen dürften in der EZB für Erleichterung sorgen. Sie sind aber laut einer Expertin "nur ein kleiner Lichtblick".

Trotz eingetrübter Konjunkturaussichten haben die Banken im Euro-Raum wieder mehr Kredite an Unternehmen vergeben. Die Geldhäuser reichten im Oktober 3,8 Prozent mehr Firmendarlehen aus als vor Jahresfrist, wie die EZB am Donnerstag mitteilte. Im September hatte sich das Wachstum noch auf 3,6 Prozent abgeschwächt nach 4,2 Prozent im Vormonat. An die Privathaushalte vergaben die Banken im Oktober 3,5 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor. Das ist der stärkste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...