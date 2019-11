Mainz (ots) - Gärtnermeisterin Mia (Klara Deutschmann) liebt den Botanischen Garten über alles. Doch sollte ihre intrigante Schwester die Leitung übernehmen, droht dem Garten eine düstere Zukunft. Kann Mia das mit Hilfe von Frau Holle (Cornelia Froboess) verhindern? Am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF "Frau Holles Garten" im "Herzkino" und überträgt damit ein altbekanntes Märchen in die Gegenwart. In der ZDFmediathek ist der Film bereits ab Sonntag, 1. Dezember 2019, 10.00 Uhr, für drei Monate abrufbar. Neben Klara Deutschmann und Cornelia Froboess sind in weiteren Rollen Lavinia Wilson, Lena Stolze, Jean-Yves Berteloot, Patrick Kalupa und viele andere zu sehen. Regie führte Seyhan Derin nach dem Drehbuch von Sarah Esser.Mia Goldig lebt für ihren Job im Botanischen Garten. Doch ihre Mutter Helene (Lena Stolze), die scheidende Leiterin des Gartens, zieht ihre Schwester Marissa (Lavinia Wilson) als Nachfolgerin vor. Und auch die zurückhaltende Mia selbst traut sich den Posten nicht zu. Denn um die Zukunft des Gartens zu sichern, müssen finanzkräftige Sponsoren gefunden werden. Zwar liebt Mia die Pflanzen, nicht aber den großen Auftritt. Ganz im Gegensatz zu ihrer selbstsicheren Schwester.Doch Frau Holle, der guten Seele des Gartens, die dort einen Laden betreibt, bleibt nichts verborgen: Sie weiß, dass Marissa die völlig Falsche für die Rettung des Botanischen Gartens ist. Also ermuntert sie Mia, sich als Leiterin zu bewerben. Und auch der neue Gartenbauunternehmer Lennart Sommer (Patrick Kalupa), zu dem sich Mia hingezogen fühlt, bestärkt sie darin. Schafft es Mia, sich zu beweisen und Marissas finstere Pläne zu verhindern?Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/frauhollesgartenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/frau-holles-gartenSendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/herzkino/frau-holles-garten-100.htmlhttps://facebook.com/herzkinohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4453256