Die Euskirchener Baugesellschaft realisiert zusammen mit dem Spezialisten Solarimo zwei Mieterstromprojekte im Westen der Republik. Die Euskirchener Baugesellschaft (Eugebau) hat zwei Neuprojekte in der Eifel mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. In beiden Fällen wird der Solarstrom in Kooperation mit der Berliner Solarimo für Mieterstromangebote genutzt. Wie Solarimo mitteilte, kämen für den Neubau in Erftstadt mit 18 Wohneinheiten nicht nur PV-Module auf dem Dach sondern auch eine Solarfassade ...

