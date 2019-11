Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts029/28.11.2019/13:45) - Das Finale auf der Händlergala am 20. November 2019 im Vogel Convention Center Würzburg war an Spannung nicht zu überbieten. Kurz vor 23 Uhr stand vor rund 310 Festgästen aus Handel, Industrie, Verbänden und Medien der Motorradhändler des Jahres 2019 fest: Zweirad Trinkner aus Löchgau holte sich die Trophäe, ein Kunstwerk aus Motorrad-Altteilen, diesmal wegen des Award-Jubiläums in Form der Zahl "15". GST Berlin sicherte sich die Silbermedaille. Bronze ging an Warm-up Zweiradtechnik aus Aalen. Ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis der Jury "Business Excellence" fürs Lebenswerk wurde SMS Westpoint Harley-Davidson Augsburg. Die Redaktion von "bike und business" hatte den Preis zum 15. Mal ausge-schrieben - mit Unterstützung des Online-Marktplatzes Mobile.de, des Finanz-dienstleisters Santander Consumer Bank, des Garantieversicherers Car Garantie Bike und des Schmierstoffspezialisten Motul. Eine hochkarätig besetzte Jury ermittelte aus 42 teilnehmenden Betrieben die Top-Ten-Händler aus den Bereichen Motorrad, Scooter, Quad/ATV und Trikes sowie Freie Werkstätten. Die Liste der Top 3: 1. Platz: Zweirad Trinkner, Löchgau 2. Platz: GST Berlin, Berlin 3. Platz: Warm-up Zweiradtechnik, Aalen Unter den Top 5 sind: Helming & Sohn, Wietmarschen Moto-K-Team, Rehau Folgende Betriebe erreichten eine Top-Ten-Platzierung: Rhönmotor, Flieden Motorrad Kiermaier, Landshut Iwan-Bikes, Pfaffenhofen a.d. Ilm Bikers Stable, Deiningen Willi Möller, Fulda Ehrenpreis "Business Excellence" für das Lebenswerk: SMS Westpoint Harley-Davidson, Augsburg "bike und business" http://www.bikeundbusiness.de ist eine Fachzeitschrift für die motorisierte Zweiradbranche im gesamten deutschsprachigen Raum. Das Unternehmermagazin mit Weiterbildungsteil und interaktiver digitaler Community informiert den Motorradhandel und -service, Hersteller/Importeure, Zubehörindustrie und Verbände. "bike und business" ist offizielles Organ des Bundesinnungsverbandes Zweirad-Handwerk (BIV) und veröffentlicht die Technischen Mitteilungen, die Betriebe für die gesetzliche Abgasuntersuchung Kraftrad (AUK) benötigen. Tägliche News aus der gesamten Motorrad-Branche gibt es unter bikeundbusiness.de sowie im 2 x wöchentlich erscheinenden Newsletter. Das Stammhaus Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.bikeundbusiness.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191128029

