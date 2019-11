Die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), dürfte im November auf Jahresbasis unverändert bei 1,1% bleiben, wie die von Destatis am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigen. Bei dieser Messung wurde die Schätzung der Analysten von 1,3% verfehlt. Das EUR/USD ignorierte diese Daten weitgehend und er wurde zuletzt bei 1,1004 ...

