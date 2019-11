Beim Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um einen elektrischen Golf in der Farbe "Pure White", den ein Kunde aus der Nähe von Hannover entgegennahm. Der e-Golf hat eine Leistung von 100 kW (136 PS) und eine Reichweite von bis zu230 Kilometern nach WLTP. Das Modell e-Golf wurde im Jahr 2014 eingeführt, die Produktion startete in Wolfsburg. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der elektrische Golf seit mehr als zweieinhalb Jahren zusätzlich in der Gläsernen Manufaktur Dresden gefertigt. Ab Herbst kommenden ...

