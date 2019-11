An der deutschen Börse notiert der Anteilsschein von New Work (New Work-Aktie: /new_work_se-aktie) aktuell etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 298,00 Euro. Das Wertpapier von New Work verzeichnet gegenwärtig ein Minus von 2,13 Prozent. Es hat sich um 6,50 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verschlechtert.

Den vollständigen Artikel lesen ...