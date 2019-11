Unsere Berichterstattung über eine mögliche Doppelbesteuerung der Rente schlägt auch in der Politik hohe Wellen. Das Bundesverfassungsgericht könnte das letzte Wort haben.

Die Berichterstattung der Wirtschaftswoche zu einer möglichen verfassungswidrigen Doppelbesteuerung der Rente hat eine breite Debatte ausgelöst. Dabei sind es vor allem die von der WirtschaftsWoche bekanntgemachten Äußerungen des Richters Egmont Kulosa in einem Gesetzeskommentar, die für Aufsehen sorgen. Kulosa arbeitet am höchsten deutschen Finanzgericht, dem Bundesfinanzhof (BFH). Dort ist er Stellvertreter des Vorsitzenden am für Alterseinkünfte und Altersvorsorge zuständigen X. Senat.

Kulosa stellt im Gesetzeskommentar fest: "Es bedarf keiner komplizierten mathematischen Übungen, um bei den Angehörigen der heute mittleren Generation, die um das Jahr 2040 in den Rentenbezug eintreten werden, eine Zweifachbesteuerung nachzuweisen." Für alle Rentner, die bis 2015 in Rente gingen, sei eine Doppelbesteuerung noch auszuschließen. Dann aber werde es kritisch. "Spätestens wenn ganze Rentnerkohorten in die doppelte Besteuerung hineinwachsen, wird daher eine gesetzliche Neuregelung erforderlich sein", schreibt Kulosa. Die Verfassungswidrigkeit erscheine evident. Andere Medien griffen das Thema nach der WirtschaftsWoche ...

