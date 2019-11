Billigeres Tanken und Heizen halten die Inflation in Deutschland im November auf dem niedrigsten Stand seit mehr als anderthalb Jahren. Die Verbraucherpreise stiegen im November erneut um 1,1 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung bekanntgab.

