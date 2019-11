Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr erneut mit einem positiven Resultat ab.Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr erneut mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2019 steigt die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») über zwölf Monate auf 10.67% an (gegenüber 10.15% per 30.9.2018) und der Nettoertrag erhöht sich auf CHF 1'892'263.- (CHF 1'064'110.- per 30.9.2018).

