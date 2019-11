Die USA unterstützt per Gesetzesunterzeichnung Hongkong in seiner Unabhängigkeit. Das dürfte China nicht umkommentiert lassen. Möglicherweise sind damit monatelange Handelsgespräche zwischen den USA und China zunichte gemacht worden. Die Reaktion der Märkte bleibt nicht aus. Die chinesische Regierung investiert längerfristig in ihre eigene Kryptowährung um unabhängiger zu werden und auch dem DS-Dollar zu schaden. Noch ist am US-Markt davon nichts zu spüren, doch der Bitcoin, die Mutter aller Kryptowährungen, kommt unter die Räder. Am deutschen Markt ist derzeit ein Verharren auf hohem Niveau zu sehen, die Ruhe vor dem Sturm? - Welche Marken Sie jetzt beachten müssen und weshalb sich ein Blick in Richtung Indien, aber auch dem Rohstoffmarkt lohnt, erfahren Sie in diesem Interview. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv