München (ots) -am Sonntag, 1. Dezember 2019, um 23:35 Uhr im ErstenModeration: Karin DohrIm Interview: Der neugewählte Bundessprecher der AfDBei der Europawahl erreichte die AfD nur mühsam ihr Wahlziel. Dochbei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen konntedie Alternative für Deutschland sehr hohe Zuwächse erzielen. EineRegierungsbeteiligung ist dort allerdings nicht in Sicht. Offen ist,inwieweit die völkisch-nationalistischen Kräfte in der AfD, die inOstdeutschland besonders stark sind, mit dem Rückenwind derLandtagswahlergebnisse mehr Gewicht in der Parteiführung einfordernkönnen, die beim Bundesparteitag in Braunschweig neu gewählt wird.Der konservativ-wirtschaftsliberale bisherige Bundessprecher JörgMeuthen könnte dort unter Druck geraten. Der bisherige zweiteBundessprecher Alexander Gauland, der aus Alters- undGesundheitsgründen das Amt abgeben möchte, will eine massiveKonfrontation des moderateren und des völkischen AfD-Flügelsverhindern. Er unterstützt deshalb als Kompromisskandidaten densächsischen Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla. Aber eskandidieren auch zahlreiche weitere AfD-Politiker. Weiter diskutiertder Bundesparteitag, ob die AfD die Abgrenzung zu extremistischenGruppen auflockern will oder nicht.Wer führt künftig die AfD? Bleibt sie Protestpartei? Oder will sieregierungsfähig werden und ihre programmatischen Leerstellen wie dasfehlende Rentenkonzept füllen?Nach Abschluss des Parteitags sendet Das Erste am Sonntag, 1.Dezember, um 23:35 Uhr die Sondersendung "Bericht vom Parteitag". AlsGast stellt sich der neue AfD-Bundessprecher den Fragen vonModeratorin Karin Dohr, Fernsehkorrespondentin imARD-Hauptstadtstudio.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios undwird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Thomas Kreutzmann