Das Ruhrgebiet hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen gewaltigen Umbruch erlebt: Von der Montanindustrie - Kohlenbergbau und Stahl - zu einer Dienstleistungsregion und einem Standort für Bildung und Kultur. Das hat beileibe nicht überall reibungslos funktioniert, auch nicht in den beiden Revier-Metropolen Dortmund und Essen. Nach der Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon stehen nun erneut Veränderungen an. Aber der Energiekonzern versucht zu beruhigen. "Sehr wichtige Konzernstandorte" ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...