Utrecht (ots) - BCD Travel hat im Rahmen einer unabhängigen Bewertung von Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit den Goldstatus erreicht. Damit ist BCD das einzige Geschäftsreiseunternehmen, das diese Spitzenbewertung vier Jahre in Folge erhalten hat.BCD besetzt erneut einen obersten Rang aller von EcoVadis 2019 beurteilten Supplier. EcoVadis ist die führende CSR-Bewertungsplattform für globale Beschaffungsketten. Die Beurteilung durch die unabhängige Plattform unterstützt BCD dabei, Transparenz für Kunden zu schaffen. Darüber hinaus würdigte kürzlich WINiT by GBTA, ein Netzwerk, das für einen positiven Wandel bei der beruflichen Mobilität von Frauen in der Reisebranche eintritt, den Geschäftsreiseanbieter für die Förderung von Frauen in der Reisebranche."Ich bin stolz darauf, dass wir auch im vierten Jahr die Auszeichnung Gold erhalten haben. Das zeigt, dass unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner auf uns vertrauen können. Alle Mitarbeiter im Unternehmen haben einen Anteil an dieser Auszeichnung, denn sie tragen gemeinsam dazu bei, dass wir uns kontinuierlich verbessern", so Kathy Jackson, Executive Vice President, Global Program Management und Executive Chair of Sustainability bei BCD Travel. "Ebenso stolz bin ich auf die WINiT Auszeichnung, die unser Engagement, Chancen für Frauen zu schaffen und ihr Wohlbefinden zu fördern, bescheinigt."Kunden von BCD schätzen die Nachhaltigkeitsleistungen des Geschäftsreiseanbieters. "Es bedeutet uns sehr viel, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die unsere Werte und Prinzipien teilen", erklärt Ralf Uwe Schmitt, Corporate Head of Sustainability bei Getinge. "Dies ist eine sehr wichtige Leistung und zeigt, wie engagiert BCD Travel in Bezug auf Nachhaltigkeit und die kontinuierliche Verbesserung in diesem Bereich ist." Das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge vertreibt Produkte und Lösungen für Krankenhäuser und Life-Science-Einrichtungen, die darauf abzielen, klinische Ergebnisse zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.Zu den wichtigsten Initiativen, für die BCD 2019 mit dem Goldstatus von EcoVadis ausgezeichnet wurde, gehören:- Innovative Praktiken in Umweltfragen, z. B. betrieblicheEnergieeinsparungsmaßnahmen- Erhöhung des Anteils der nach ISO 14001 und 45001 zertifiziertenglobalen Standorte auf 95 %- Umsetzung zusätzlicher globaler Strategien in den BereichenVielfalt und Chancengleichheit, Korruptionsbekämpfung,Betrugsmanagement und nachhaltige Beschaffungspraktiken- Kommunikation der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele dernachhaltigen Entwicklung (SDGs)- Externe Sicherung der Nachhaltigkeitsberichterstattung Zur Bewertung untersucht EcoVadis 21 Kriterien in den vier Themenbereichen Umweltschutz, faire Arbeitspraktiken, faire Geschäftspraktiken (Ethik) und Beschaffungskette. Branchenführer wie Verizon, Merck, Coca Cola Enterprises, Heineken, Johnson & Johnson, Renault-Nissan, BASF, Michelin, ING Bank und Nokia nutzen EcoVadis, um Risiken zu reduzieren, Transparenz zu fördern und Innovationen bei über 55.000 Handelspartnern voranzutreiben.Die Spitzenbewertung von EcoVadis ist eine von vielen Anerkennungen, mit denen BCD Travel in den letzten Jahren für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde:- 2019 Business Travel Award für das beste CSR-Programm- Das Forbes Magazine führt BCD Travel 2019 auf der Liste derbesten mittelständischen Arbeitgeber in den USA und 2018 unterAmerikas besten US-Arbeitgebern für Frauen.- Auf der FlexJobs-Liste mit 100 Unternehmen, die 2019 für ihreflexiblen Arbeitsbedingungen gewürdigt wurden, landete BCD aufPlatz 23 und schaffte es damit bereits das sechste Mal insRanking. FlexJobs ist ein Online-Portal zur Stellensuche fürFachkräfte, die nach Telearbeit, Teilzeitarbeit und anderenflexiblen Arbeitsbedingungen suchen.- Ernennung von John Synder zum Responsible CEO of the Year for aPrivate Company 2018 vom CR Magazine beim 3BL Forum, derführenden Plattform für Corporate Responsibility undNachhaltigkeitspraktiken.- Die weltweit renommierte Rating-Agentur für PersonalentwicklungInvestors in People (IIP) hat BCD herausragende Leistungen inder Personalführung bescheinigt, gültig bis 2020. BCD Travel istdas erste Geschäftsreiseunternehmen, das diesen Nachweis von IIPanstrebte und erhielt. Damit positioniert sich derGeschäftsreiseanbieter als Top-Arbeitgeber der Branche. DieRatings von IIP setzen den Standard für eine nachhaltigeMitarbeiterführung und -förderung und für erfolgreichesPersonalmanagement. Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD.