Neuss, Deutschland (ots) - Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende Anbieter automobiler Innenausstattung, feiert die Eröffnung des neuen Werkes im Bezirk Sumadija. Zusammen mit hochrangigen Vertretern aus der Politik, Wirtschaft und Automobilindustrie wurde die moderne Produktionsstätte in Kragujevac heute eingeweiht. Als neuer Arbeitgeber in der Region will das Unternehmen in den nächsten Jahren bis zu 800 neue Mitarbeiter einstellen."Mit dem neuen Werk in Serbien erweitern wir unsere Produktionskapazitäten in den Wachstumsmärkten Osteuropas und werden der zunehmenden Präsenz unserer Kunden in der Region gerecht", sagt Tony Elenbaas, Vice President und General Manager, Europe & South Africa bei Yanfeng Automotive Interiors.Auf einer Produktionsfläche von rund 18.500 Quadratmetern stellt das Unternehmen Interieurkomponenten für den automobilen Innenraum her und hat bereits 180 neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Das Werk ist für bis zu 800 Mitarbeiter ausgelegt. Die Anzahl der Mitarbeiter soll in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden. Das neue Werk ist das erste von YFAI in Serbien.Ausschlaggebend bei der Wahl des Standortes waren die gute vorhandene Infrastruktur und die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften in der Region Kragujevac. Auch die zentrale Lage in Südost- und Mitteleuropa und die Nähe zu den anderen Werken des Unternehmens in Ungarn, Tschechien und der Slowakei spielten eine Rolle.Über Yanfeng Automotive Interiors:Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 32.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.