Lufthansa entwickelt mit BASF eine neue Flugzeug-Haut. Der Überzug soll den Spritverbrauch senken - und bei beiden Partnern das leicht angekratzte Ökoimage verbessern.

Carsten Spohr hätte für den Start der jüngsten Lufthansa-Innovation eigentlich einen großen Rahmen wählen können. So wenig der Manager Termine mag mit kurzen Botschaften und langen Fotogelegenheiten vor imposanten Kulissen wie Windparks, so sehr schätzt er die Ankündigung von High-Tech-Projekten, mit denen seine Fluglinie in der Branche Neuland betritt. Doch stattdessen wird es nur eine verhältnismäßig bescheidene Ankündigung.

Nach Informationen der Wirtschaftswoche will Spohr an diesem Freitag zusammen mit dem Chef des Chemiekonzerns BASF Martin Brudermüller eine grundlegende Neuerung für den Flugzeugbau vorstellen: eine neue spritsparende Außenhaut für die Jets. Dabei haben der nach Umsatz weltgrößte Chemiekonzern und Europas größte Fluglinie zusammen eine neue Technik zur Beschichtung der Flugzeugoberfläche entwickelt. Sie funktioniert nach dem Prinzip der Haut von Haifischen und reduziert dank einer besonders feinen Rillenstruktur die Anzahl störender Luftverwirbelungen. Das sorgt für weniger Luftwiderstand. Somit gibt es weniger Fluglärm und der Verbrauch der Maschinen kann um bis zu drei Prozent sinken. Beim Lufthansa-Konzern wäre dies rund 20 Millionen Liter Sprit weniger im Jahr.

Die Neuerung hilft zunächst den Fluglinien. Weil die Airlines bis zu einem Drittel ihrer Kosten an die Mineralölkonzerne überweisen, könnte der Lack den Gewinn um bis zu ein Prozent steigern. Das ist enorm. Denn bei einer Fluglinie bleibt ...

