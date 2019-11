Der Euro hat sich heute, am Donnerstag im späten europäischen Handel mit kaum veränderten Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1005 US-Dollar.Der US-Feiertag Thanksgiving lähmt den Euro-Dollar-Kurs, da keine richtungsweisenden Handelsimpulse aus den USA publik wurden. Auch am morgigen Freitag dürfte es ruhig bleiben, weil viele Amerikaner am Verkaufstag "Back Friday" frei nehmen.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...