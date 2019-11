LBC Tank Terminals kündigte heute eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das am 30. September 2019 beendete erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 an.

Die Ergebnisse werden am heutigen Donnerstag, dem 28.November 2019 veröffentlicht. Die Telefonkonferenz für alle Investoren findet am Dienstag, dem 10.Dezember 2019 um 16 Uhr mitteleuropäische Zeit (10 Uhr Eastern Standard Time) statt.

Weitere Einzelheiten zur Telefonkonferenz und Unterlagen des Abschlusses werden auf der Intralinks-Website zur Verfügung gestellt.

Inhaber von 2023 fälligen Senior Notes von LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. wenden sich für den Zugriff auf Intralinks bitte an investors@lbctt.com.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals mit Hauptsitz in Belgien ist ein unabhängiger Betreiber von Midstream- und Downstream-Flüssigkeitsspeichern für Chemikalien, Öle und Erdölraffinerieprodukte, der zurzeit ein weltweites Netz von Terminals mit einer Gesamtkapazität von 2,5 Millionen m³ besitzt und betreibt. Unsere globale Präsenz umfasst Anlagen in Europa und Amerika und wir betreuen über 100 der wichtigsten Akteure auf dem Markt. Unser Ziel ist einfach: Wir wollen unseren Kunden die sichersten, zuverlässigsten und effizientesten Tanklager- und Logistiksysteme bieten. Gemeinsam mit unseren höchst kompetenten Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass es zumindest in unserem Verantwortungsbereich niemals gefährliche Produkte geben wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lbctt.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191128005470/de/

Contacts:

LBC Belgium Holding NV

Steven Pauwels, 0032 15 28 73 10

s-pauwels@lbctt.com