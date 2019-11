Smatrics hat seinen vierten HPC-Ladepark in Österreich fertiggestellt. Nach Wien, Graz und Salzburg ist nun Innsbruck an der Reihe. Der neue Standort befindet sich nahe des Autobahnkreuzes A12/A13 am Kundenparkplatz einer Filiale des Lebensmittelhändlers Merkur. Dort können ab sofort an vier Ladestationen bis zu vier E-Autos mit 150 kW oder zwei Fahrzeuge mit 350 kW gleichzeitig laden. Teil des Ladeparks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...