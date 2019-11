München (ots) -am Sonntag, 1. Dezember 2019, 23:05 UhrDie Themen:"Ein Preis für Kriegsverbrechen" - Bosnier protestieren gegenNobelpreis für HandkeAm 10. Dezember bekommt Peter Handke den Nobelpreis für Literatur -und die Proteste lassen nicht nach. Denn Handke hat sich imBosnienkrieg und angesichts des Zerfalls von Jugoslawien stetsdeutlich für die serbische Seite ausgesprochen und dabei, wie seineKritiker sagen, die bosnischen Opfer missachtet und verhöhnt. tttspricht in Sarajevo mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer vonSrebrenica, mit Autoren und Verlegern: Sie alle sind empört undsagen, damit diskreditiere sich der Nobelpreis selbst. HandkesVerteidiger sprechen gern von einer längst verjährten Verirrung einesansonsten großen Schriftstellers. Der Autor selbst sieht das anders:Er distanziert sich bis heute nicht von seinen Schriften.Vom Ende einer Kultur - Wie China systematisch die UigurenunterdrücktAls Anfang der Woche die "China Cables" enthüllten, dass innerhalbkürzester Zeit die chinesische Führung ein brutales Lagersystemaufgebaut hat, in dem sie Hunderttausende Uiguren gefangen hält, warder öffentliche Aufschrei groß. Tatsächlich hat die Unterdrückung dermuslimischen Bevölkerung in der Provinz Xinjiang schon lange vorherbegonnen - erst subtil und dann immer offener: Frauen wurdeuntersagt, einen Schleier zu tragen, Männern der Bart abrasiert.Traditionelle muslimische Namen wie Fatima oder Hussein gelten alsextremistisch. Moscheen und muslimische Friedhöfe wurden in denletzten zwei Jahren geschleift, das kulturelle Erbe systematischzerstört. ttt spricht mit der uigurischen Anthropologin MukaddasMijit über das Ausmaß der Unterdrückung, und wie sie sich bemüht, dietraditionelle Tanz- und Musikkultur ihres Volkes lebendig zu halten -im französischen Exil.Katerstimmung nach 30 Jahren - Was ist seit 1989 schief gelaufen?Als die Mauer fiel, schien klar: Jetzt gibt es nur noch einGesellschaftsmodell, und das wird weltweit adaptiert - diekapitalistisch-liberale Demokratie. Warum war das eine Illusion? WeilOsteuropa den Westen nur nachahmen wollte und weil der Westen viel zuarrogant und selbstverliebt in eine neue Epoche eingetreten ist. IvanKrastev und Stephen Holmes beschreiben in ihrem Buch "Das Licht, daserlosch" die Mechanismen, die inzwischen zu Verbitterung undKaterstimmung geführt haben. Ihre Diagnose: Der Populismus istentstanden, gerade weil das westliche Modell sich als "alternativlos"präsentiert hat.Das vergessene Massaker - Wie Kemal Atatürk Kurden ermorden ließEr gilt als der Schöpfer der modernen Republik Türkei: Kemal Atatürk.Ein Nationalstaat, eine Sprache, eine Religion. Dass er dafürbuchstäblich über Leichen ging, ist zwar bekannt - aber nicht, inwelchem Ausmaß. Ein jetzt in der Türkei gefundenes Dokument beweist,wie brutal er gegen die Kurden in Dersim, dem heutigen Tunceli,vorging: Er ließ Giftgas verwenden. Und das stammte mutmaßlich ausDeutschland. In der Türkei wurde der Archivfund wenig beachtet, dochin Tunceli selbst will man jetzt über das Tabuthema nicht mehrschweigen. ttt ist vor Ort und spricht mit den Nachkommen damalsermordeter Kurden.Musik ist nicht nur, was wir hören - Die originellen Thesen von DavidByrneWie Musik entsteht und wirkt, hängt immer davon ab, was drum herumgeschieht. "It's context, context, context.", sagt der Musiker DavidByrne, Vordenker des Indie-Pops, legendärer Sänger der "TalkingHeads". Er liebt und lebt Musik in allen Facetten undErscheinungsformen. Byrne veröffentlichte Alben mit Brian Eno,schrieb ein Musical über Imelda Marcos und zahlreiche Film- undTheatermusiken. Jetzt ist sein aktuelles Buch auf Deutsch erschienen:"Wie Musik wirkt". Darin widmet sich Byrne den unterschiedlichstenAspekten von Musik - in einer Mischung aus Musikgeschichte,Autobiographie, wissenschaftlichem Aufsatz. Es geht um denZusammenhang von Architektur und Musik, um den Einfluss technischerEntwicklungen auf Komponisten oder ganz handfest um die Frage: Wieverdient man als Musiker Geld im Internet-Zeitalter? Eine lohnendeund manchmal überraschende Lektüre - nicht nur für Fans von "TalkingHeads" und David Byrne.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Beßling, Christine Gerberding, Niels Grevsen,Thorsten Mack Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4453590