ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordjagd hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Vor dem Hintergrund des Feiertages "Thanksgiving" und den deshalb geschlossenen US-Börsen sei der Handel in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es. Auch überzeugende Wirtschaftsdaten aus der Schweiz sorgten am Markt für keinen positiven Impuls. Mit Gewinnen zeigten sich die defensiven Index-Schwergewichte.

Das Schweizer Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im dritten Quartal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP 1,1 Prozent höher. Das Wachstum übertraf damit die Erwartungen, denn Ökonomen hatten auf Jahressicht lediglich ein Plus von 0,8 Prozent prognostiziert. Insgesamt habe sich die konjunkturelle Abkühlung jedoch bestätigt, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft mit.

Der SMI schloss unverändert bei 10.529 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Der Umsatz ging deutlich auf 23,55 (zuvor: 40,59) Millionen Aktien zurück.

Leicht gestützt wurde das Sentiment von den Kursaufschlägen bei den defensiven Index-Schwergewichten Novartis und Roche, für die es um jeweils 0,3 Prozent nach oben ging. Unternehmensmeldungen waren dagegen insgesamt dünn gesät.

Leichte Kursverluste gab es bei den Aktien von Swatch (minus 0,1 Prozent) und Richemont (minus 0,4 Prozent). Hier belasteten weiterhin die Entwicklungen in Hongkong, die mit der Unterzeichnung der Gesetze zur Solidarität mit der Demokratie-Bewegung in Hongkong durch US-Präsident Donald Trump weiter eskalieren könnten. China hat darauf sehr verstimmt reagiert. Dies könnte zudem die laufenden Handelsgespräche stark verkomplizieren, so die Befürchtung von Marktteilnehmern. China ist der wichtigste Absatzmarkt für die beiden Unternehmen.

Außerhalb des SMI ging es für die Straumann-Aktie um 1,5 Prozent auf 957 Franken nach oben. Die Vontobel-Analysten haben das Kursziel auf 1.050 Franken erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten sind davon überzeugt, dass das Unternehmen seine starke operative Entwicklung fortsetzen kann. Die Bewertung sei sicherlich nicht mehr billig, jedoch vertretbar angesichts des enormen Wachstums, der hohen Investitionsrentabilität und des guten Managements.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2019 11:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.