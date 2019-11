Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche HVPI-Teuerung im November etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im November etwas weniger deutlich als erwartet verstärkt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lag um 1,2 (Oktober: 0,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang von 0,7 Prozent und eine Jahresteuerung von 1,3 Prozent prognostiziert.

Altmaier streicht Regelungen zu Ökostrom aus Entwurf für Kohleausstiegsgesetz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verzichtet offenbar darauf, neue Regelungen zum Ausbau erneuerbarer Energien im von der Regierung geplanten Kohleausstiegsgesetz zu verankern. In einem überarbeiteten Referentenentwurf des Wirtschaftsressorts, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, fehlen die betreffenden Passagen aus früheren Entwürfen. Dies gilt sowohl für den umstrittenen Mindestabstand für Windkraftanlagen als auch für Ausbauziele für Solarstrom und Offshore-Windparks.

Regierung will Schlüsseltechnologie gegen Übernahmen besser schützen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die deutsche Schlüsseltechnologien besser vor Übernahmen aus dem außereuropäischen Ausland schützen und dafür die Außenwirtschaftsverordnung ändern. Das geht aus einem Papier des Bundeswirtschaftsministeriums zur Novelle der Außenwirtschaftsverordnung hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Banken: Einlagensicherungsfonds mit neuer Sicherungsgrenze

Der freiwillige Einlagensicherungsfonds der privaten Banken senkt seine Sicherungsgrenze zum 1. Januar 2020 auf 15 Prozent von derzeit 20 Prozent des jeweiligen Eigenkapitals der Bank. Das gab der Bundesverband deutscher Banken bekannt. Da das Mindesteigenkapital einer Bank in Deutschland bei 5 Millionen Euro liege, seien pro Kunde also mindestens 750.000 Euro geschützt. In den meisten Fällen liege das Eigenkapital aber deutlich höher, sodass auch nach der Anpassung private Kunden in vollem Umfang geschützt blieben.

Bürgschaftsbanken starten digitales Finanzierungsportal

Mit einem neuen digitalen Finanzierungsportal wollen die Bürgschaftsbanken Unternehmen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums eine schnelle "passgenaue Finanzierung" erleichtern. "Unternehmer, Gründer sowie Nachfolger suchen verstärkt online nach einfachen und unkomplizierten Finanzierungslösungen", erklärte das Ministerium. Die zunehmende Digitalisierung, Automatisierung und Verschlankung der Kreditprozesse bei den Banken erforderten solche Anpassungen, betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

ESA erhält von Mitgliedstaaten Rekordbudget von mehr als 14 Mrd EUR

Die Europäische Weltraumbehörde ESA hat für die kommenden Jahre ein Rekordbudget erhalten. Die 22 ESA-Mitgliedstaaten einigten sich bei ihrer Ministerratskonferenz im spanischen Sevilla darauf, die Behörde in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt 14,4 Milliarden Euro auszustatten. Das bedeutet einen Anstieg um rund 4 Milliarden Euro. Allein in den kommenden drei Jahren erhält die ESA 12,5 Milliarden Euro aus dem Gesamthaushalt.

Iran lehnt Rückgriff auf Schlichtungsmechanismus in Atomstreit ab

Der Iran hat im Atomstreit den Rückgriff auf einen Schlichtungsmechanismus abgelehnt, der den Konflikt letztlich vor den UN-Sicherheitsrat bringen könnte. Die Europäer hätten kein Recht zur Nutzung der Klausel aus dem internationalen Atomabkommen von 2015, erklärte das Außenministerium in Teheran. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte am Vortag die Möglichkeit ins Spiel gebracht, wegen der Verstöße des Iran gegen das Abkommen das Streitschlichtungsverfahren auszulösen.

