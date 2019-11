The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2019



ISIN Name



AU000000GPP6 GREENPOWER ENERGY LTD

CA2471281014 DELPHI ENERGY CORP.

US2057502013 COMSTOCK MINING DL-,01

US8173231080 SEQUANS COMMNUNIC.SP.ADR