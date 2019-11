Saviynt (www.saviynt.com) gehört dem Inc. Magazine zufolge zum oberen Drittel der 5000 am schnellsten wachsenden US-Unternehmen und wird von Deloitte zu den Top 500-Unternehmen mit dem schnellsten Wachstum gerechnet, führend beim Kombinieren von Lösungen für die Bereiche Identity Governance, Application GRC und Cloud Privileged Access Management. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass ihm zudem im KuppingerCole Analysts Leadership Compass Report für "Identity as a Service IGA" von Martin Kuppinger die prestigeträchtige Position des "Gesamtführers" zugesprochen wurde. Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://learn.saviynt.com/kuppingercole-leadership-compass-for-identity-as-a-service-igaas-iga-2019.

KuppingerCole ist eine international tätige unabhängige Analystengruppe mit Hauptsitz in Europa. Der KuppingerCole Leadership Compass hilft IT-Organisationen dabei, sich am Markt zu orientieren, indem er die im Hinblick auf Innovation und Produktfunktionen führenden Unternehmen bestimmt, basierend auf Funktionen wie dem Verwalten von Zugriffsberechtigungen, der kontinuierlichen Kenntnis des Zugriffsstatus und der Durchsetzung von Zugriffs- und SOD-Richtlinien in heterogenen IT-Umgebungen.

"Wir freuen uns, dass die Vision von Saviynt, Identity Governance und Identity Management für Anwendungen mit Zugriffsrisiko, Cloud-Sicherheit und den privilegierten Zugriff in der Cloud in einer einzigen Lösung unserem Intelligent Identity Hub zu vereinen, von den weltweit anerkannten Analysten von KuppingerCole validiert wurde", sagte Amit Saha, CEO von Saviynt. "Unsere Fähigkeit, Risiken in hybriden Umgebungen mithilfe unserer branchenführenden Analyse- und Informationsfunktionen aufzudecken, ermöglicht es Endbenutzern, präzise fundierte und risikobasierte Entscheidungen über die Zugriffssteuerung zu treffen. Wir erweitern den Sicherheitsstatus von Unternehmen durch vorkonfigurierte Compliance und standardbasierte Kontrollen, um Kunden eine reibungslose Lösung zur Unterstützung ihres sich wandelnden Ökosystems zu bieten."

Saviynts auf Identitätsanalysen basierende Access Governance-Plattform ist eine Cloud-Lösung der nächsten Generation, die eine holistische Sicht auf den identitätsbasierten Datenzugriff, Infrastrukturen sowie cloudgestützte und unternehmensinterne Anwendungen bietet. Die Plattform implementiert risikobasierte Zugriffssteuerungsprozesse, sodass die Nutzer sicher sein können, dass ihre Bereitstellungen die sicherheitstechnischen und rechtlichen Vorschriften erfüllen.

Saviynt wurde nicht nur als "Gesamtführer" ausgezeichnet, sondern hat auch in zwei weiteren Bereichen gut abgeschnitten:

Produktführer

Innovationsführer

In dem vergleichendem Überblick von KuppingerColes war Saviynt der einzige Anbieter, der bei der Bewertung der Produktfunktionen, Sicherheit, Funktionalität, Integration, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit in allen Kategorien als "stark positiv" eingestuft wurde.

"Dieser Bericht bestätigt erneut den Wert unserer Investitionen in der EMEA-Region. Saviynt hat seine Geschäftstätigkeit in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet und ist in mehreren Ländern präsent. So ist eine beachtliche Vertriebs- und Supportorganisation entstanden, ein florierendes Partner-Ökosystem. Dies schließt sowohl große Integratoren als auch regionale Boutique-Partner ein, und wir haben eine sehr bedeutende Unternehmens-Kundenbasis mit großen Unternehmen in allen wichtigen Branchen aufgebaut", so Yash Prakash, Chief Operating Officer von Saviynt.

