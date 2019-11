Der britische Premier nimmt nicht an einer TV-Debatte zum Thema Klimaschutz teil. Auf das für ihn vorgesehene Podium positionierte der Sender einen symbolträchtigen Ersatz.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich der Teilnahme an einem Einzelinterview und an einer TV-Debatte gegen seinen Hauptrivalen Jeremy Corbyn verweigert. Bei der Debatte mit dem Thema Klimawandel am Donnerstag platzierte der Sender Channel 4 Eisskulpturen in der Form der Erde auf Podien, wo Johnson und der Brexit-Party-Chef Nigel Farage stehen sollten, der sich ebenfalls weigerte teilzunehmen.

In Umfragen haben die Konservativen von Johnson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...