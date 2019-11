Beim Feldsalat konnten die Vermarkter schon seit einigen Wochen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Im Übergang auf den Dezember zeichnet sich jedoch eine zunehmend knappe Marktversorgung ab, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Die Preise in den Ursprungsregionen ziehen deutlich an. Bildquelle: Shutterstock.com War die globale Marktlage bisher schon geprägt...

