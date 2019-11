Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - SonoScape, einer der führenden Anbieter von Medizinlösungen für die Fachgebiete Ultraschall und Endoskopie, hat auf der Weltleitmesse der Medizinbranche Medica seine neuesten Produkte und Technologien vorgestellt, darunter sein erstes Echoendoskop EG-UR5 (Endosonografie), eine neue 4-LED-Lichtquelle und SFI/VIST-Technologie für Endoskopie HD550 sowie ein neues Ultraschallsystem P60.Die Medica zeigt die Zukunft der Medizin. Besucher können einen kompakten medizinischen Roboter bestaunen, der dem Chirurgen bei minimal-invasiven, hochpräzisen Operationen assistiert und die Belastung des medizinischen Personals maximal reduziert.EG-UR5SonoScape kombiniert mit seinem ersten Echoendoskop EG-UR5 seine Expertise auf dem Gebiet der Sonografie und Endoskopie. Das System paart SonoScapes führende Endoskopiesysteme mit dem hochklassigen Farbdoppler-Ultraschallsystem S60. Das EG-UR5 vereint das Beste aus zwei Welten und läutet das moderne Zeitalter der Endosonografie ein. SonoScape ist eine der wenigen Weltmarken und die erste chinesische Marke, die ein von der EU zertifiziertes Endosonografiesystem auf den Markt bringt.4-LED-Lichtquelle für die EndoskopieDie SonoScape Endoscopy Division leistet weiter Innovationsarbeit in rasantem Tempo, und ein Ergebnis dieser Bemühungen ist die 4-LED-Lichtquelle HD550. Diese Technologie verbessert die Lichtausbeute merklich und liefert noch mehr Bilddetails sowohl unter Weißlicht als auch im SFI/VIST-Modus - wichtige Anforderungen für eine aussagekräftige optische Diagnostik.FarbdopplersystemMit dem P60 hält die KI Einzug in die ganzheitliche Frauengesundheit - von der Familienplanung über die Schwangerschaftsbiometrie und -visualisierung bis hin zur Brust- und Beckengesundheit. Ausgestattet mit einer leistungsfähigen Wis+-Plattform, ist das P60 darauf ausgelegt, aussagekräftigere Erkenntnisse für Diagnose und höhere Effizienz bereitzustellen.Im Rahmen eines Seminars (https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MjMxODE4OA==&mid=2650080328&idx=1&sn=78a03ce7252bb89f6f41832e3a390b45&chksm=886f54cbbf18dddd636c7528ffdfc151c4dfc2979abf687d26a1252d0725f25a7d2ac648d008&token=590647406&lang=zh_CNrd) auf der Medica lobten akademische Ärzte aus Deutschland und Spanien die Bildqualität und KI-Funktionen des P60. Dies untermauerte SonoScapes Vision: die Verbesserung der weltweiten Patientenversorgung und Erleichterung der ärztlichen Routine durch unermüdliches Engagement für Expertise, Innovation und Leistung.InformationenSonoScape wurde 2002 in Shenzhen (China) gegründet. Unter dem Leitspruch "Caring for life through innovation" entwickelt das Unternehmen Ultraschall- und Endoskopielösungen und bietet erstklassigen Kundenservice. Es betreibt F&E-Zentren in Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokio, Silicon Valley und Seattle. SonoScape gilt als einer der 10 führenden Hersteller von Ultraschalllösungen weltweit und investiert jedes Jahr 18 % seines Umsatzes in F&D. Die Produktpipeline wird kontinuierlich weiterentwickelt.Yuechen Liu+86-755-2672-2890liuyuechen@sonoscape.net Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035063/SonoScape.jpgOriginal-Content von: SonoScape, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071452/100837701