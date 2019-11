Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Jubilant Biosys, eine in Bengaluru ansässige Tochtergesellschaft von Jubilant Lifesciences Limited, hat heute den Beginn zweiter Expansionsprojekte im Großraum Noida und in Bengaluru bekanntgegeben.Aufgrund wachsender Kundennachfrage nach seinen funktionalen und integrierten Dienstleistungen für die Pharmaforschung hat Jubilant Biosys am bestehenden Jubilant-Campus im Großraum Noida mit dem Design und Bau brandneuer und hochmoderner Laboratorien für Chemiedienstleistungen begonnen. Die Chemiekapazitäten nach dem VZÄ-Modell werden sich verdoppeln, und der Betrieb soll im 2. Halbjahr 2020 aufgenommen werden. Der neue Standort ist für bis zu 500 Chemie-VZÄ ausgelegt. Bei dem Standort werden die strengsten globalen Compliance-Standards berücksichtigt, und der gesamte Prozess der Wirkstoffforschung läuft mit unerreichter Geschwindigkeit und nach höchsten Qualitätsrichtlinien ab.In Bengaluru hat Jubilant Biosys im Devanahalli Industrial Park (direkt neben dem internationalen Flughafen) ein ca. 4 Hektar großes Grundstück erworben. Dort entsteht phasenweise ein komplett neues Dienstleistungszentrum für Wirkstoffforschung mit Expansionspotenzial.Darüber hinaus haben wir eine neue digitale Sparte gegründet, bestehend aus Bioinformatik, Datenkuratierung für KI/ML, TrialStat EDC-Software sowie KI/ML-Leistungen speziell für die Pharmaforschung. Für diesen neuen Standort ist ebenfalls eine zukünftige Expansion vorgesehen, um unseren Kunden maximalen Mehrwert zu liefern.Marcel Velterop, President - Jubilant Biosys und CDMO, sagte: "Das wachsende Vertrauen unserer Kunden aufgrund beispielhafter Forschungsarbeit und positive Zukunftsaussichten in der globalen Wirkstoffforschungsbranche sind der Hintergrund, vor dem Jubilant Biosys sein größtes Investitionsprogramm aller Zeiten aufgelegt hat. Schon bald werden wir in der Lage sein, für unsere Kunden deutlich höhere Kapazitäten und umfangreichere Leistungen bereitzustellen. Neben einem integrierten IND-Paket wollen wir überragende Dienstleistungen für die funktionale Forschung liefern. Wir werden gemeinschaftliche Pharmaforschungsprojekte durch hochqualifizierte Fachkräfte sowie hochmoderne Technologien und Instrumentarien unterstützen und dazu beitragen, dass Patienten schneller als je zuvor von neuen Innovationen profitieren."Informationen zu Jubilant Biosys Limited:Jubilant Biosys, eine Tochtergesellschaft von Jubilant Life Sciences Ltd., ist ein integriertes globales Pharma- und Life Sciences-Unternehmen mit Niederlassungen in Bengaluru und Noida in Indien. Jubilant Biosys unterstützt globale innovative Pharmaunternehmen als Dienstleister für Auftragsforschung und -entwicklung. Jubilant Biosys ist für seine Expertise bei funktionalen Dienstleistungen (wie Biologie, DMPK und Toxikologie), Medizinalchemie sowie PR&D- und GMP-Scale-up-Kapazitäten bis Phase II bekannt. Seine Expertise und Erfolgsbilanz bei der integrierten Pharmaforschung erstreckt sich auf 75 Programme in verschiedenen Therapiebereichen, einschließlich Onkologie, Stoffwechselstörungen, Schmerzen und Entzündung, ZNS und neuerdings auch seltene Krankheiten. Es vermarktet außerdem 'TrialStattm', eine proprietäre und flexible Software zur Erfassung klinische Prüfungsdaten. Im Rahmen seiner digitalen Initiative erforscht es die Anwendung von KI/ML in der Pharmaforschung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.jubilantbiosys.com (http://www.jubilantbiosys.com/).Informationen zu Jubilant Life Sciences Limited:Jubilant Life Sciences Limited ist ein integriertes globales Pharma- und Life-Science-Unternehmen, das in den Bereichen Pharmazeutika, Life-Science-Ingredienzien und Lösungen für Wirkstoffforschung & -entwicklung tätig ist. Der Geschäftsbereich Pharmaceutical betätigt sich in der Herstellung und Vermarktung von Radiopharmazeutika über ein Vertriebsnetz aus mehr als 50 Spezialapotheken in den USA, Produkten für die Allergietherapie, Auftragsfertigung von sterilen Injektionsmitteln & nichtsterilen Produkten, API und festen Darreichungsformen durch sechs von der USFDA zugelassene Produktionsstandorte in den USA, Kanada und Indien. Der Geschäftsbereich Life Science Ingredients betätigt sich in der Entwicklung und Herstellung von Zwischenprodukten der Spezialchemie, Ernährungsprodukten und Life-Science-Chemikalien durch fünf Produktionsstandorte in Indien. Der Geschäftsbereich Drug Discovery & Development Solutions bietet Dienstleistungen für die Wirkstoffforschung (Drug Discovery Services, DDS) durch Jubilant Biosys Limited & Jubilant Chemsys Limited und erforscht proprietäre Wirkstoffe (Proprietary Drug Discovery) durch Jubilant Therapeutics. DDS bietet Innovation und gemeinsame Forschung durch zwei Spitzenforschungszentren in Indien. Proprietary Drug Discovery ist ein innovatives Biopharma-Unternehmen, das bahnbrechende Therapien auf den Gebieten Onkologie und Autoimmunkrankheiten entwickelt. Jubilant Life Sciences Limited beschäftigt um die 7.700 multikulturelle Mitarbeiter aus aller Welt und ist der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden in über 100 Ländern verpflichtet. Für führende internationale Unternehmen der Pharma- und Life Sciences-Branche ist das Unternehmen der bevorzugte Partner. Weitere Informationen finden Sie unter: www.jubl.com (http://www.jubl.com/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/821405/Jubilant_Biosys_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1037086/Jubilant_Biosys_Expansions.jpgPressekontakt:Drishti AsthanaJubilant Biosys LimitedTel.: +91-9899033635E-Mail: drishti.asthana@jubilantbiosys.comOriginal-Content von: Jubilant Biosys Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101652/4453677