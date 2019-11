Nach Unterzeichnung der Hongkong-Gesetze durch US-Präsident Trump sorgen sich Anleger in Fernost weiterhin über den Handelsstreit. In Tokio startet der Handel mit Verlusten.

An der japanischen Börse haben sich Anleger am Freitag zurückgehalten. Zum einen fehlten Impulse von der Wall Street, weil diese am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen blieb. Zum anderen waren Investoren besorgt, wie es im Handelsstreit zwischen den USA und China weitergehen würde, nachdem US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...