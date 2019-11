"Wiesbadener Kurier" zum Mordfall Lübcke:

"Zur Erinnerung: DNA-Spuren von Stephan Ernst waren an Lübckes Kleidung gefunden worden. Er fuhr ein Auto, das Zeugen in der Tatnacht am Tatort gesehen hatten. Er führte die Polizei zu einem Erddepot mit Waffen - eine davon die Tatwaffe. Mag sein, dass er Mittäter hatte. Mag auch sein, dass sein Neonazi-Kumpel Markus H. an der Tat beteiligt war. Um das zweifelsfrei herauszufinden, wird das Oberlandesgericht Frankfurt, vor dem erwartungsgemäß ab kommendem Frühjahr verhandelt wird, Beweise und Indizien brauchen. Allein die Worte eines zweifelhaften Beschuldigten, der seit Jahrzehnten als gewaltorientierter Rechtsextremist bekannt war, werden den Richtern nicht reichen."/yyzz/DP/he

