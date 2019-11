"Emder Zeitung" zur Fußball-EM:

"Wenn eine Mannschaft in einem Monat bis zu 24000 Kilometer zurücklegen muss, bevor sie den Pokal in den Abendhimmel von London strecken darf (das Finale 2020 findet im Wembley Stadion statt), dann gibt einen Fehler im neuen System. Denn es ist nicht nur mit Strapazen für die Spieler und Mannschaften verbunden, sondern auch für die Fans. Die deutsche Nationalelf hat das Glück, ihre Gruppenspiele allesamt in München austragen zu dürfen. In diesen Genuss von "Heimspielen" kommen aber nicht alle Nationen. Entsprechend steigen die Kosten für Fans, die das eigene Team anfeuern wollen, extrem in die Höhe."/yyzz/DP/he

