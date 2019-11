Für seine Strategie zur Stärkung der deutschen Industrie hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) viel Kritik eingesteckt. Nun stellt er eine überarbeitete Version an diesem Freitag (9.00 Uhr) in Berlin vor. Die Unternehmen sollen wettbewerbsfähiger werden, technologisch wieder aufholen und so auch Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Für den ersten Aufschlag seiner Industriestrategie hatten Wirtschaftsverbände Altmaier scharf kritisiert. Grund war unter anderem, dass er eine aktivere Rolle des Staates forderte. So sollten Arbeitsplätze notfalls mit staatlicher Hilfe gesichert werden. In sehr wichtigen Fällen sei eine befristete Beteiligung des Staates an Unternehmen möglich. Dafür hatte Altmaier auch einen Fonds ins Spiel gebracht./tam/DP/jha

