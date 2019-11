Die inhaltliche Auseinandersetzung trägt zur informierten Meinungsbildung bei. Die Wissenschaft und ihre Institutionen spielen dabei eine große Rolle. Krawall und Gewalt wie jüngst haben dagegen nichts an Unis zu suchen.

Die Wissenschaft in Deutschland, aber nicht nur hier, ist ins Gerede gekommen. Ein niedergebrüllter Professor, der von einem studentischen Mob an der Arbeit gehindert wird, Plagiate in der Dissertation einer prominenten Politikerin, die dafür nur gerügt wird, und ein Politiker, dem das Diskutieren mit Studierenden an einer Universität verboten wird (während andere zugelassen werden), sind nur einige von vielen Beispielen für eine Krise der Wissenschaft.

Oder doch nicht? Denn dass Studenten ihre Professoren niederbrüllen oder mit anderen Methoden zum Schweigen bringen, ist in Deutschland nicht neu. Und es war schon mal schlimmer. Sowohl im dritten Reich als auch in der DDR gab es immer eilfertige Studenten, die ihre Professoren aggressiv bedrängt oder denunziert haben. Dies hatte durchgängig schwerwiegende Konsequenzen: Verlust der Professur, Haft, bis hin zum staatlich verordneten Mord.

Aber auch in der alten Bundesrepublik war der Ton gelegentlich recht harsch; die Achtundsechziger waren nicht durchgängig am gepflegten Diskurs zur Teestunde interessiert. Es ging auch dort "zur Sache", allerdings nicht mit existenzbedrohlichen Konsequenzen für Professoren. Es ist auch nicht neu, dass abgeschrieben wird.

Wissenschaftliche Redlichkeit ist schon immer von einzelnen Wissenschaftlern vernachlässigt worden; Plagiate sind nicht neu und nicht auf Deutschland beschränkt. Wissenschaftliche Arbeiten wiesen immer schon eine große qualitative Bandbreite auf. Und dass Universitäten von politischen Akteuren beeinflusst werden sollen, ist auch nicht neu. Immer wieder versuchen einzelne Landespolitiker, ...

