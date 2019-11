Das Medikament Zolgensma ist sehr teuer und in Deutschland noch nicht zugelassen. Um schwerkranken Kindern zu helfen, übernehmen einige Kassen dennoch die Kosten. Der Vorstand der AOK Rheinland/Hamburg kritisiert das.

WirtschaftsWoche: Herr Mohrmann, viele Eltern hoffen, dass ihre an der Muskelerkrankung SMA leidenden Kinder mit dem Novartis-Medikament Zolgensma gesund werden. Einige Kassen haben sich nun bereiterklärt, das zwei Millionen Euro teure Mittel zu bezahlen, obwohl es in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Sie kritisieren diese Praxis. Haben Sie kein Mitleid mit den Kindern und ihren Familien? Matthias Mohrmann: Wir stehen an der Seite der betroffenen Familien und wollen ihnen nach Kräften helfen. Entgegen des in der Berichterstattung häufig geschürten Eindrucks gibt es aber bis heute keinerlei Studien, die eine Überlegenheit gegenüber dem zugelassenen Medikament Spinraza belegen. Auch die im Rahmen der US-Zulassung mit Zolgensma behandelten Kinder sind heute nicht geheilt und vielfach beatmungspflichtig. In Europa ist Zolgensma noch nicht von der Arznei-Zulassungsbehörde genehmigt. Es kann nicht sein, dass die Kassen für ein Medikament bezahlen, bei dem jegliche Belege für eine Überlegenheit gegenüber bewährten Therapien fehlen.

Was soll dann aus den Kindern werden, die Zolgensma unbedingt brauchen? Sollte eine Therapie mit Spinraza nicht ansprechen, kommt unter bestimmten Umständen eine Kostenerstattung für Zolgensma auch heute schon in Frage. Die aktuell vorliegenden Anträge richten sich aber auf Kinder, die mit Spinraza gut versorgt sind. Nicht zuletzt die behandelnden Fachärzte warnen davor, diese Therapie zugunsten eines weniger erprobten und nicht zugelassenen Wirkstoffs zu verändern.

Sie haben Novartis in einem Brief vorgeworfen, betroffene Familien zu instrumentalisieren, um mit zusätzlicher Befeuerung durch die Boulevardpresse ein Mittel vorab im Markt zu platzieren. "Damit wird unseres Erachtens jedes Maß seriösen Handelns überschritten", schreiben Sie. Wie kommen Sie darauf?Wir wissen nicht, wer das Heilungsversprechen bezüglich Zolgensma und dessen Überlegenheit gegenüber dem zugelassenen Konkurrenzprodukt lanciert hat. Jedenfalls hat sich daraus eine ...

