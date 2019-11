The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B120035 ERSTE GP BNK 13/19 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AU0000KFWHN1 KRED.F.WIED.09/19 MTN AD BD00 BON AUD NCA XFRA CH0107212968 ONTARIO PROV. 09/19 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1REZJ0 DZ HYP PF.R.1153 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BQ1 LB.HESS.THR.CARRARA01F/17 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4LF3 LB.HESS.-THR.IS.12B/2013 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3MQ7 HCOB IS 10/20 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0260769382 AT + T 14-19 BD01 BON CHF NCA XFRA XS0158739739 DT.TELEK.INTL F.02/19 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS0181389304 BANK AMERI. 03/19 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS1073127901 SYND.BANK(LDN) 14/19 REGS BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB1JX8 NORDLB 2 PHASENBD.36/12 BD02 BON EUR NCA BNP7 XFRA XS0997467344 BNP PARIBAS 13/19 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS0998989098 DOVER 13/20 BD02 BON EUR NCA PAGB XFRA DE000A255DQ0 PREOS REAL ESTATE BZR EQ01 EQU EUR Y