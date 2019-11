FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.118 EUR8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.045 EUR0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.218 EURX9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.000 EUR3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.055 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.100 EUR97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.096 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.227 EURMM0 XFRA CZ0008040318 MONETA MONEY BANK KC 1 0.129 EUR0GV XFRA US86944Q1004 SUTTER ROCK CAP. DL-,01 0.182 EURNY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.182 EURNY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.182 EUR