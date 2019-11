Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lufthansa von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 16,24 auf 20,25 Euro angehoben. Analyst Neil Glynn glaubt laut einer am Freitag vorliegenden Studie, dass die Fluggesellschaft im Jahr 2020 wieder auf den richtigen Weg kommen wird. Er betonte dabei vor allem die Chance auf eine Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow. Glynn passte seine Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 nach oben an./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0008232125

AXC0044 2019-11-29/07:50