+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Wegen des Thanksgiving-Feiertages am Donnerstag findet in den USA nur ein verkürzter Handel statt, bei Aktien bis 19.00 Uhr und bei Anleihen bis 20.00 Uhr MEZ.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Zentralbank Südkoreas hat nach bereits zwei Zinssenkungen in diesem Jahr am Freitag erst einmal eine Pause eingelegt. Sie senkte aber ihre Wachstums- und Inflationsprognose für 2019 und 2020. Der Leitzins blieb - wie weithin erwartet - unverändert bei 1,25 Prozent. Die Entscheidung im zinsgebenden Gremium fiel nicht einstimmig aus. Ein Mitglied votierte für eine Zinssenkung. Die Mehrheit war aber dafür, zunächst die Wirkung der beiden vorangegangenen Zinssenkungen abzuwarten. Die Notenbank deutete aber an, es gebe noch Raum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- % Nikkei-225 23.321,03 -0,38% Hang-Seng-Index 26.350,14 -2,02% Kospi 2.089,29 -1,38% Shanghai-Composite 2.864,48 -0,87% S&P/ASX 200 6.846,00 -0,26%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Nachdem zuletzt die Zuversicht der Akteure die Börsen nach oben tendieren ließ, dass es im US-chinesischen Handelsstreit irgendeine Art Einigung geben werde, dominiert zum Wochenausklang eher das Gegenteil, nämlich die Sorge vor einer Eskalation. Hintergrund ist, dass es weiter keine Fortschritte gibt und die Beziehung dadurch verkompliziert wird, dass die USA Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebwegung in Hongkong beschlossen haben. Peking reagierte darauf scharf mit der Forderung, dies zurückzunehmen. In Seoul belastet zusätzlich, dass die Industrieproduktion im Oktober wider Erwarten deutlich gesunken ist. Für Enttäuschung dürfte gerade vor diesem Hintergrund außerdem die Entscheidung der Notenbank sorgen, den Leitzins unverändert zu lassen und nicht etwa zu senken. Unter den Einzelwerten legen Panasonic in Japan weiter zu um 2,4 Prozent, nachdem Berichte vom Vortag mittlerweile bestätigt wurden, wonach sich das Unternehmen von seinem defizitären Chipgeschäft trennt.

US-NACHBÖRSE (Donnerstag, 28. November)

Die Tesla-Aktie wurde auf Nasdaq.com zuletzt um 19.58 Uhr Ortszeit 0,3 Prozent niedriger gestellt (s.u.). Ebenfalls 0,3 Prozent niedriger zeigten sich die gegen 18.38 Uhr Ortszeit zuletzt gehandelten Aktien von Keysight Technologies. Das Unternehmen bekommt konkret die von der US-Regierung auferlegten Restriktionen für Geschäfte mit der chinesischen Huawei zu spüren. Demnach hat Huawei im jüngsten Keyseight-Quartal 40 Millionen Dollar weniger an Aufträgen an den Technologieausrüster vergeben.

WALL STREET (Mittwoch, 27. November)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.164,00 0,15 42,32 20,73 S&P-500 3.153,63 0,42 13,11 25,80 Nasdaq-Comp. 8.705,18 0,66 57,24 31,20 Nasdaq-100 8.444,71 0,70 58,96 33,41 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 724 Mio 1.560 Mio Gewinner 1.845 1.585 Verlierer 1.087 1.347 unverändert 111 122

Etwas fester - Dow, S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten neue Allzeithochs, weil die Zuversicht auf ein Teil-Handelsabkommen zwischen China und den USA hoch blieb. Die Stimmung wurde aber auch von mehrheitlich überzeugenden Konjunkturdaten gestützt. Der Dow wurde gleichwohl etwas gebremst durch die Schwäche der Technologietitel IBM und Intel sowie der Industriewerte Caterpillar und Boeing, die 0,3 bzw. 1,5 Prozent abgaben - teils belastet von einer Gewinnwarnung durch Deere. Der Kurs des Land- und Baumaschinenherstellers Deere sank um 4,3 Prozent. Boeing litten unter einer neuen zu überwindenden Hürde bei der Zulassung der Maschinen vom Typ 737 Max und auch darunter, dass es für den 777X neue Hiobsbotschaften gab, die dessen Auslieferung verzögern könnten. HP zeigten sich 1,3 Prozent schwächer, nachdem die Viertquartalszahlen zwar etwas besser als erwartet ausgefallen waren, dem Unternehmen wie auch dem Wettbewerber Dell aber die Chip-Knappheit zu schaffen macht. Dell gaben um 5,4 Prozent nach. Intel verloren 0,6 Prozent, IBM 1,0 Prozent. Apple erhöhten sich um 1,3 Prozent. Der Technologiegigant will laut einem Bericht die Fertigung bestimmter Kopfhörer in China verdoppeln.

US-ANLEIHEN (Mittwoch, 27. November)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 3,2 1,58 41,3 5 Jahre 1,63 3,5 1,59 -29,5 7 Jahre 1,71 3,1 1,68 -53,4 10 Jahre 1,76 2,0 1,74 -68,2 30 Jahre 2,19 1,1 2,18 -87,7

Mit den Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit und von guten Daten ausgelöstem Konjunkturoptimismus reduzierte sich die Nachfrage für die vermeintlich weniger riskanten Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 2,5 Basispunkte auf 1,77 Prozent. Vor allem die besser als gedacht ausgefallenen BIP-Daten belasteten die Kurse am Rentenmarkt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 % YTD EUR/USD 1,1010 -0,0% 1,1011 1,1008 -4,0% EUR/JPY 120,55 -0,0% 120,58 120,49 -4,1% EUR/GBP 0,8522 -0,1% 0,8528 0,8505 -5,3% GBP/USD 1,2920 +0,1% 1,2911 1,2943 +1,4% USD/JPY 109,49 -0,0% 109,52 109,46 -0,2% USD/KRW 1182,04 +0,3% 1178,08 1179,05 +6,1% USD/CNY 7,0351 -0,0% 7,0354 7,0279 +2,3% USD/CNH 7,0351 +0,1% 7,0308 7,0277 +2,4% USD/HKD 7,8276 +0,0% 7,8273 7,8288 -0,1% AUD/USD 0,6774 +0,1% 0,6766 0,6767 -3,9% NZD/USD 0,6424 +0,1% 0,6417 0,6422 -4,3% Bitcoin BTC/USD 7.467,26 +1,1% 7.384,76 7.538,76 +100,8%

Wenig Bewegung gab es am Donnerstag am Devisenmarkt, auch aufgrund des US-Feiertages. Das britische Pfund konnte einen Großteil seiner Gewinne vom späten Vortag behaupten und lag weiter über dem Niveau von 1,29 Dollar, allerdings nach einem Tageshoch von rund 1,2950. Auslöser der Gewinne war eine stark beachtete Wahlumfrag, die einen Sieg von Premier Boris Johnson und seiner Konservativen Partei bei der Wahl am 12. Dezember prognostiziert. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag fällt der Won weiter zurück. Die koreanische Notenbank hat zwar den Ausblick gesenkt und den Leitzins unverändert gelassen, zugleich aber weiteren Senkungen der Zinsen die Tür geöffnet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,96 58,11 -0,3% -0,15 +19,5% Brent/ICE 63,57 63,87 -0,5% -0,30 +14,9%

Die Ölpreise zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Weiter belastete der unerwartete Anstieg der wüchentlichen US-Öllagerdaten. Allerdings sprachen Teilnehmer aufgrund des US-Feiertages von einem Handel mit dünnen Umsätzen. Ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 58,24 Dollar, Brent reduzierte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 63,97 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.458,62 1.455,90 +0,2% +2,72 +13,7% Silber (Spot) 16,98 16,94 +0,2% +0,04 +9,6% Platin (Spot) 896,89 893,00 +0,4% +3,89 +12,6% Kupfer-Future 2,65 2,67 -0,9% -0,02 +0,2%

Der "sichere Hafen" Gold zeigte sich mit der Unterzeichnung der "Hongkong-Gesetze" zur Unterstützung der Demokratie-Bewegung durch US-Präsident Donald Trump gut behauptet. Die chinesische Seite hatte darauf sehr verstimmt reagiert. Die Feinunze erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 1.457 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im Oktober um 4,2 Prozent zum Vormonat gesunken, stärker als mit 2,1 Prozent vorhergesagt. Die Kernverbraucherpreise in Tokio stiegen im November im Jahresvergleich um 0,6 Prozent im vorhergesagten Ausmaß. Ebenfalls wie erwartet lag die Arbeitslosenquote im Oktober bei 2,4 Prozent.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die südkoreanische Industrieproduktion ist im Oktober zum Vorjahr 2,5 Prozent niedriger ausgefallen, verglichen mit einem erwarteten Minus von 2,2 Prozent. Im Monatsvergleich sank sie um 1,7 Prozent, wohingegen hier ein unveränderter Wert geschätzt worden war.

URUGUAY

Noch vor Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses hat der Kandidat der regierenden Linkspartei, Daniel Martínez, seine Wahlniederlage gegen den Kandidaten der rechtsgerichteten Nationalpartei, Luis Lacalle Pou, eingeräumt.

LG ELECTRONICS

hat Brian Kwon zum neuen CEO des südkoreanischen Konglomerats berufen. Kwon folgt auf den bisherigen Amtsinhaber Jo Seong-jin. Kwon ist bislang Chef der LG-Mobilfunk- und der Unterhaltungssparte. Präsident des Unterhaltungsbereichs soll Park Hyoung-sei werden, im Mobilfunk soll Morris Lee übernehmen. Neuer Chefstratege wird William Cho, neuer Finanzvorstand Bae Doo-yong. Alle gemeinsam sollen LG so umbauen, dass die Bereiche stärker digital und über Daten gesteuert werden.

