Das gelbe Edelmetall hat im November kräftig an Wert verloren. Aktuell beläuft sich das Minus auf 3,6 Prozent.Der Goldhandel am Black Friday dürfte vor allem relativ umsatzschwach ausfallen. Im November tendierte der Dollarindex deutlich bergauf, was sich aufgrund der negativen Korrelation zu Gold belastend ausgewirkt hat. Rezessionsängste sind am Abflauen, wodurch sich das Interesse am Krisenschutz Gold eher in Grenzen hält. Der Appetit auf Aktien scheint derzeit erheblich ausgeprägter ...

