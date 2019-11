Trotz eines kleinen Einbruchs: In der Tendenz haben die Rohölpreise in den vergangenen Wochen zugelegt. Ein baldiges Opec-Treffen rückt in den Fokus.

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,70 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 58,04 Dollar.

