Der hohe Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie hat die Tarifverdienste der deutschen Arbeitnehmer in die Höhe getrieben. Im dritten Quartal dieses Jahres lagen sie einschließlich Sonderzahlungen 4,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Eine solche Steigerung binnen Jahresfrist hat es seit Beginn der Auswertung im Jahr 2010 noch nie gegeben.

Ohne Sonderzahlungen, zu denen auch das Metaller-Zusatzgeld gehört, hätte der Anstieg 2,8 Prozent betragen und damit immer noch deutlich über der allgemeinen Preissteigerung von 1,5 Prozent gelegen.

Das tarifliche Zusatzgeld für die fast vier Millionen Beschäftigten in wichtigen Branchen wie Auto und Maschinenbau war im Juli 2019 ausgezahlt worden. Es betrug einen Fixbetrag von 400 Euro plus 27,5 Prozent eines Monatsentgelts. Einige Berufsgruppen konnten einen Teil davon auch in freie Tage wandeln. Auch Nachzahlungen an Beamte der Länder trieben den Schnitt nach oben. Geringe Zuwächse gab es hingegen für Beschäftigte in Bereichen wie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung./ceb/DP/jha

